Москвичей предупредили о шестибалльных пробках вечером в четверг

В час пик горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве вечером в четверг, 17 августа, ожидаются пробки до шести баллов. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Также заторы образуются на вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Пробки образуются из-за мелких аварий и строительных работ. В час пик горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 16 августа грузовик протаранил три легковых автомобиля на светофоре. В результате аварии пострадал пассажирка такси, девушку госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Виновника ДТП привлекут к законной ответственности.