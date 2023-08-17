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НовостиОбщество17 августа 2023 15:47

Москвичей предупредили о шестибалльных пробках вечером в четверг

Движение будет затруднено в центре города и на Садовом кольце
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В час пик горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

В час пик горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве вечером в четверг, 17 августа, ожидаются пробки до шести баллов. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Также заторы образуются на вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Пробки образуются из-за мелких аварий и строительных работ. В час пик горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 16 августа грузовик протаранил три легковых автомобиля на светофоре. В результате аварии пострадал пассажирка такси, девушку госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Виновника ДТП привлекут к законной ответственности.