Четырехлетняя девочка выпала из окна 4 этажа на юго-западе Москвы Фото: прокуратура Москвы

Из окна квартиры 4 этажа жилого дома на улице Зюзинская в Москве выпала четырехлетняя девочка. За ней должны были присматривать бабушка с дедушкой, но они оба отвлеклись, оставив малышку одну в комнате. О произошедшем рассказали в прокуратуре столицы.

Девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Малышка выжила, но при падении получила травмы. Ее госпитализировали.

Теперь Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ход проверки, организованной по данному факту.

В пресс-службе столичного ведомства обратились к родителям с просьбой ограждать детей от открытых окон. Москитная сетка не способна защитить ребенка от падения, напомнили в прокуратуре.

Ранее юрист Алла Георгиева предложила бесплатно устанавливать защитные механизмы на окна в семьях с детьми, а также регулярно проверять их исправность во время визитов опеки.