Вдоль нового диаметра МЦД-3 обеспечили непрерывное мобильное покрытие и интернет

Вдоль третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3) обеспечен качественный мобильный интернет и непрерывное покрытие сотовой сетью. Модернизацию оборудования, перенастройку и установку новых базовых станций (антенны, которые передают мобильный и интернет-сигнал) провела компания МТС. Согласно замерам оператора, средняя скорость на разных участках маршрута наземного метро составляет от 15 до 20 Мбит/с. Такая скорость обеспечивает комфортный просмотр соцсетей, оплату покупок, воспроизведение видео и переписку в мессенджерах.

Протяженность МЦД-3 составляет 85 км. На пути 38 платформ Ленинградского и Казанского направлений железной дороги. Базовые станции покрывают не только маршрут, но и близлежащие населенные пункты, пересадочные узлы, где диаметры пересекаются с метро и МЦК.

В компании прокомментировали, что с начала года число базовых станций LTE-стандарта (еще его называют 4G) вдоль «Ленинградско-Казанского» диаметра выросло более чем на 20%. До окончания года запланировано строительство новых станций, а также перенастройка оборудования, которое сейчас раздает 3G, в более быстрый и востребованный LTE.

Технический директор московского региона компании Владислав Медведев, добавил, что новый диаметр значительно улучшает транспортное обслуживание для миллионов жителей подмосковных городов и районов Москвы. Мобильный оператор со своей стороны заботится, чтобы на новых дорогах с момента запуска была доступна качественная связь и люди могли свободно общаться и выполнять все привычные действия через интернет.

Официальный запуск МЦД-3 с участием первых лиц государства и столичного региона провели 17 августа. Вдоль нового диаметра пассажирам доступен 21 вариант пересадок. На линию поставили 122 поезда, 70% составов это новые электрички «Иволга», «Ласточка» и поезда типа ЭП2Д.