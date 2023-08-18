МЧС распространило штормовое предупреждение о грозе с градом в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с градом в Москве. Непогода ожидается во второй половине дня 18 августа, сообщается на сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток в столице ожидают грозу, град и ливень. При грозе также прогнозирует шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду.

В ведомстве просят автомобилистов во время непогоды снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. При грозе резко снижается видимость на дороге, из-за чего возрастает риск аварии. Не следует парковаться возле деревьев.

Пешеходам также стоит быть осторожнее: не проходить рядом с шаткими конструкциями и не прятаться под деревьями.

Ранее KP.RU писал, что жара в столице в ближайшие дни закончится. Уже 20 августа установится комфортная температура в 20-25 градусов.