СКР возбудил уголовное дело после нападения на журналистов в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на журналистов. Съемочная группа ВГТРК по редакционному заданию готовила репортаж о деятельности «профессиональных соседях», когда двое мужчины применили к ним насилие, сообщает Следственный комитет России по столице.

Инцидент произошел в четверг, 17 августа. Журналисты снимали репортаж о «профессиональных соседях» — людях, которые выкупают долю в квартире и всевозможными способами заставляют других собственников продать свои части жилья за бесценок. Съемочная группа прибыла на улицу Касимовская, где в одной из квартир живут такие недобросовестные покупатели. Однако двое мужчин применили физическую силу к сотрудникам телекомпании и не дали выполнить работу.

Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Фигурантов задержали.

Ранее у входа в кафе на западе Москвы двое мигрантов избили полицейского, который должен был пресечь их противоправную деятельность.