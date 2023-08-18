Вильфанд: купальный сезон в Московском регионе завершится 21 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Понедельник, 20 августа, в Московском регионе станет последним днем купального сезона 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Синоптик отметил, что с 21 августа температура воды понизится до 18 градусов.

Сейчас водоемы и водотоки региона радуют отдыхающих комфортными 20-22 градусами. К середине следующей недели температура опустится до 18 градусов и затем продолжит снижаться.

Кроме того, температура воздуха тоже будет около 18-19 градусов.

— Это уже будет некомфортно, еще и северо-западный ветер 6-11 метров в секунду. Купальный сезон длился в этом году в Московском регионе долго, хоть и с перерывами. До 20 августа — это хороший показатель, — отметил Роман Вильфанд.

В субботу и воскресенье москвичи смогут насладиться теплой погодой, от 24 до 26 градусов.

Напомним, во второй половине дня 18 августа в Москве ожидают грозу с градом и ливнем.