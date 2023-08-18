Студентка из Москвы помогла мошенникам обмануть трех пенсионеров на 3 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Студентку московского вуза задержали за помощь мошенникам в обмане трех пенсионеров. Сообщники похитили у своих жертв 3 млн рублей, рассказали в ГУ МВД России по столице. 23-летняя девушка выполняла роль курьера.

Неизвестный мужчина звонил пожилым людям, представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что в отделении банка по доверенности от их имени пытаются снять деньги. Далее с потерпевшими связывались якобы работники финансово-кредитных учреждений и убеждали «сохранить» деньги. Для этого нужно было их снять и отдать девушке.

Пенсионеры по инструкциям мошенников встречались с курьером в торговых центрах. Она оставляла себе процент в качестве вознаграждения, а остальное переводила через банкомат сообщникам.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств. Девушку-курьера отправили под домашний арест. Соучастников преступлений ищут.

Ранее в столице аферисты убедили пенсионерку продать квартиру, взять кредиты, набрать долги и отдать все эти деньги, а также сбережения им. Ущерб превысил 18,6 млн рублей.