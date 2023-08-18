Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных Фото: Иван ВИСЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодных ожиданиях в Москве и Подмосковье на предстоящие выходные, 19-20 августа. Как поделился синоптик с NEWS.ru, жара спадет, но температура по-прежнему будет выше климатической нормы.

В конце текущей недели начнется понижение температуры — по сравнению с рабочими днями похолодает примерно на три градуса по сравнению с рабочими днями. Однако, если сравнивать с климатической нормой, 24-26 градусов тепла будут все равно выше многолетних значений, равно как и климатической нормы.

В третьей декаде августа в Москве и области характер погоды начнет меняться — станет холоднее и облачнее. По сравнению с этой неделей похолодает примерно на 10 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что купальный сезон в столице завершится уже к 21 августа, когда температура воды опустится до 18 градусов и ниже.