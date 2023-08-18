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НовостиПроисшествия18 августа 2023 15:04

Мошенники продали москвичке лекарство от придуманной ими смертельной болезни

Женщина заплатила за лечение 250 тыс. рублей
Мила ГЕНЬ
Мошенники продали пенсионерке лекарство от придуманной ими смертельной болезни

Мошенники продали пенсионерке лекарство от придуманной ими смертельной болезни

Фото: Архив "КП"

Мошенники придумали 77-летней пенсионерке из Москвы смертельную болезнь. Недуг предложили вылечить за крупную сумму денег. Женщина поверила лжеврачам и отдала им свои сбережения, рассказали в прокуратуре столицы.

Дорогостоящее лечение, которое якобы было нужно пенсионерке, стоило 910 тыс. рублей. Напуганная женщина пояснила, что таких денег у нее нет. Тогда злоумышленники уменьшили сумму: придумали квоту. Женщина согласилась заплатить 250 тыс. рублей. Злоумышленники направили к пенсионерки нанятого 38-летнего мужчину. Тот прикинулся сотрудником медицинского учреждения, привез таблетки и забрал деньги.

Правоохранители задержали приезжавшего за деньгами мужчину. Оказалось, что ранее судимый нашел заработок в мессенджере. По указанию соучастника он купил новый телефон, забрал «таблетки» и за соучастие в преступлении получил 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд.

Ранее KP.RU писал, что 23-летняя студентка московского вуза также стала фигуранткой уголовного дела за помощь аферистам, которые обманули пенсионеров на 3 млн рублей.