Мошенники продали москвичке лекарство от придуманной ими смертельной болезни

Мошенники продали пенсионерке лекарство от придуманной ими смертельной болезни Фото: Архив "КП"

Мошенники придумали 77-летней пенсионерке из Москвы смертельную болезнь. Недуг предложили вылечить за крупную сумму денег. Женщина поверила лжеврачам и отдала им свои сбережения, рассказали в прокуратуре столицы.

Дорогостоящее лечение, которое якобы было нужно пенсионерке, стоило 910 тыс. рублей. Напуганная женщина пояснила, что таких денег у нее нет. Тогда злоумышленники уменьшили сумму: придумали квоту. Женщина согласилась заплатить 250 тыс. рублей. Злоумышленники направили к пенсионерки нанятого 38-летнего мужчину. Тот прикинулся сотрудником медицинского учреждения, привез таблетки и забрал деньги.

Правоохранители задержали приезжавшего за деньгами мужчину. Оказалось, что ранее судимый нашел заработок в мессенджере. По указанию соучастника он купил новый телефон, забрал «таблетки» и за соучастие в преступлении получил 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд.

Ранее KP.RU писал, что 23-летняя студентка московского вуза также стала фигуранткой уголовного дела за помощь аферистам, которые обманули пенсионеров на 3 млн рублей.