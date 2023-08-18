Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с «заменой домофонов» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мосжилинспекция предупредила жителей Москвы о новой схеме мошенничества с «заменой домофонов». Злоумышленники начали расклеивать на подъезды в разных районах столицы фейковые объявления. Людям советуют проверять информацию в управляющей компании.

Тревогу забила жительница Новых Ватутинок. Женщина сообщила, что на подъездах дома появились объявления о замене домофонов за счет управляющей организации. Жилищные инспекторы порекомендовали в таких случаях связываться со своей управляйкой и уточнять информацию у них.

В Мосжилинспекции рассказали, что нельзя сканировать QR-коды из таких объявлений, так как ссылки могут вести на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники получают доступ к платежным данным россиян.

Ранее в ведомстве рассказывали о деятельности недобросовестной «Московской энергосетевой компании». Людей убеждают заменить оборудование, даже если старое еще исправно. В случае, когда человек соглашается, вернуть деньги потом будет трудно — так как он добровольно заключает договор об оказании коммерческой услуги.

KP.RU писал, что пенсионерку из Москвы убедили в ее смертельном диагнозе. За лечение несуществующей болезни женщина заплатила 250 тыс. рублей.