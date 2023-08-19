На севере Москвы иномарка сбила мужчину, который вышел из авто из-за поломки Фото: прокуратура Москвы

Ночью с 18 на 19 августа на севере Москвы «Ауди А5» сбил автомобилиста, который вышел на дорогу из своей машины из-за технической неисправности. Как сообщили в прокуратуре столицы, мужчина погиб на месте происшествия.

За рулем иномарки находился 29-летний автомобилист. Авария произошла на проезжей части Северо-Восточной хорды, в районе 4-го Лихачевского переулка, дома 6с23 . Известно, что второй водитель вышел на дорогу, чтобы проверить состояние переднего левого колеса.

В результате происшествия мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

Действия водителя «Ауди» квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается. Его ход контролирует прокуратура Северного административного округа.

Ранее в столице автомобилист наехал на остановку, попутно сбив пешехода.