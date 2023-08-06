На юге Москвы автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку Фото: Департамент транспорта Москвы

На улице Судостроительной на юге Москвы водитель «Опеля» выезжал с прилегающей территории задним ходом врезался в остановку общественного транспорта, где стояла женщина. Пострадавшую госпитализировали, рассказали со ссылкой на данные ГИБДД в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла днем в воскресенье, 6 августа, в районе дома 21/11 по улице Судостроительной. Получившую травмы женщину доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют, на месте работают оперативные службы.

KP.RU сообщал, что легковушка перевернулась после ДТП на Рижской эстакаде в Москве. Водитель автомобиля врезался в другое транспортное средство, от удара отлетел в сторону и опрокинулся. Информация о пострадавших не поступала.

А еще ранее мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник на западе Москвы.