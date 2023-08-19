Из ТЦ «Пролетарский» эвакуировали 2,5 тысячи человек из-за пожара на парковке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На подземной парковке торгового центра «Пролетарский» в Москве загорелась машина. На время ликвидации ЧП из здания эвакуировали 2,5 тысячи сотрудников и посетителей. Пожар потушили, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем 19 августа, в субботу, по адресу Пролетарский проспект, дом 30. Автомобиль загорелся на минус первом этаже торгового центра, где находится парковка.

В настоящее время возгорание уже ликвидировали, площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее KP.RU рассказывал, что автомобиль с женщиной внутри упал со второго этажа многоуровневой парковки в торгово-развлекательном центре «Филион» Москве. По неизвестным причинам автомобилистка пробила ограждение и рухнула вниз. Женщина пострадала, ее доставили в больницу. Состояние водительницы осталось невыясненным.