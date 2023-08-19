Диетолог Стародубова: худеющим можно есть и сладкие сорта яблок Фото: pixabay.com

Сладкие яблоки не сильно отличаются от кислых по содержанию легкоусвояемых сахаров, поэтому запрещать их тем, кто худеет, смысла нет. Об этом рассказала АГН «Москва» главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

Как рассказала врач, калорийность у яблок всего лишь 50-60 ккал на 100 грамм. Простых углеводов и природных сахаров в них достаточно низкое — в сладких сортах до 15 грамм на средний плод.

— Поэтому выбор вида и сорта, по сути, не имеет особого значения, в том числе и для тех, кто контролирует массу тела. Можно выбирать любые по своему вкусу плоды, при условии разумного потребления: один-два свежих фрукта в день, — поделилась Стародубова.

Чтобы организм получал нужное количество полезных элементов, стоит выбирать яблоки разных сортов. Так, в зеленых содержится больше органических кислот, а в красных — каротиноидов и пектинов.

Кроме того, яблоки также богаты витаминами С, В1, В2, фолиевой кислотой и биофлавоноидами. Последние, а также клетчатка, в большом количестве содержатся в яблочной кожуре.

Диетолог порекомендовала не заменять свежие яблоки печеными — в таком десерте из-за тепловой обработки гораздо меньше витамина С. К слову, добавленный при запекании мед теряет свои полезные свойства и добавляет простые углеводы.

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