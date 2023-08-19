Пожар тушат в федеральном перинатальном центре на юго-западе Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

В семиэтажном здании центра Кулакова на улице Академика Опарина произошел пожар. Возгорание произошло на минус первом этаже. Пациентов и медиков временно разместили в соседних корпусах, сведения о пострадавших не поступали. Возгорание тушат, рассказали в ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 19 августа 2023 года в 12:50. Пожар вспыхнул на минус первом этаже семиэтажного здания по улице Академика Опарина, дом 4, корпус 4, где располагается Институт акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

Медицинский персонал и пациенты эвакуированы, их разместили в соседних корпусах.

Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Пострадавших нет.

По уточнtнной информации, произошло возгорание двух электросветильников. Его уже ликвидировали. Обстановка на месте спокойная.

Ранее KP.RU сообщал, что 2,5 тыс. посетителей и сотрудников ТЦ «Пролетарский» эвакуировали из-за загоревшейся на подземной парковке машины.