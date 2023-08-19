Пассажиров московского метро в Яблочный Спас угостили 10 тысячами яблок Фото: Департамент транспорта Москвы

В честь Яблочного Спаса пассажиров метро угощали яблоками. Плоды были упакованы в индивидуальную упаковку — бумажный пакет. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Московский метрополитен регулярно радует пассажиров небольшими подарками к праздникам. Яблочный Спас не стал исключением — вкусные сюрпризы раздавали на 25 стойках «Живое общение». Всего пассажирам 10 тысяч свежих яблок в индивидуальной упаковке.

Угощение получили пассажиры станций «Комсомольская» и «Черкизовская» Сокольнической линии, «Славянский бульвар», «Арбатская», «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Александровский сад» и «Выставочная» Филевской линии, «Павелецкая», «Курская», «Киевская», «Парк культуры» и «Белорусская» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Пушкинская», «Баррикадная», «Кузнецкий Мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Дмитровская», «Менделеевская», «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Сретенский бульвар», «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии, а также на «ЦСКА» и «Хорошевская» БКЛ и на «Нижегородской» Некрасовской линии.

Ранее KP.RU рассказывал, что диетолог не нашла причин, по которым худеющим стоило бы отказаться от сладких сортов яблок.