В московском кафе хоккеист не оплатил счет и покусал полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве группа отдыхающих отказалась оплачивать счет в кафе. Одним из гостей оказался нападающий команд Любительской хоккейной лиги «Марьинские кабачки» и «Металлург» Артем Мелкумов. Он был пьян и покусал полицейского, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Описанные события произошли 17 августа 2023 года в кафе на Нижней Радищевской. Во время разбирательства после отказа гостей оплачивать счет, один из мужчин повел себя агрессивно и нанес сотруднику полиции телесные повреждения. Он укусил полицейского за палец, оставив ему рваную рану. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В правоохранительных органах сообщили, что нападающим был спортсмен Артем Мелкумов. В момент инцидента он был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Хоккеист сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что двое мигрантов избили полицейского у входа в кафе на западе Москвы.