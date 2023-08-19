МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве после 21 часа 19 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экстренное предупреждение о погоде выпустило ГУ МЧС России по Москве. С 21:00 субботы, 19 августа, и до утра следующего дня ожидается дождь с грозой. Информацию об этом ведомство опубликовало на своем сайте.

Предупреждение актуально до 11 часов утра воскресенья. Осадки будут носить локальный и кратковременный характер.

Водителям порекомендовали снизить скорость на дорогах, избегать внезапных для других участников дорожного движения маневров и не парковаться возле деревьев.

Пешеходам посоветовали держаться подальше от шатких конструкций. Важно быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что текущие выходные станут последними жаркими этим летом. Уже во вторник температура воздуха значительно снизится. Впрочем, синоптики отмечают, что она останется выше климатической нормы.