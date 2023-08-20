Шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа на юго-западе Москвы

В момент инцидента в квартире находилась мать ребенка Фото: прокуратура Москвы

В Москве ночью 20 августа шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Пострадавшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на ул. Большая Черемушкинская. В момент происшествия в квартире находилась мать ребенка. По словам женщины, ее сын играл с сестрой в комнате, где было открыто окно.

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа на юго-западе Москвы. Она оперлась на москитную сетку. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Детали случившегося выясняются.