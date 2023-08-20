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НовостиПроисшествия20 августа 2023 13:23

Пятилетний мальчик выпал из окна 2 этажа в Новой Москве

Ребенка госпитализировали в больницу
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал

Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал

Фото: прокуратура Москвы

В Новой Москве пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в поселке Ерино (ТиНАО): ребенок облокотился на москитную сетку и выпал. В момент инцидента мать мальчика находилась в квартире. Детали случившегося выясняются.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

В прокуратуре призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыты окна. Москитная сетка не защищает от падения.

Ранее KP.RU писал, что на юго-востоке Москвы шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка доставили в медицинское учреждение, он получил травмы.