Более 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Сверхинтенсивные ливни накрыли столицу с 15:00 до 16:00. Наибольшее количество осадков выпало в СВАО – 33 мм, САО – 30 мм и СЗАО – 30 мм. В некоторых районах зафиксировали град, порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

Дождевая вода в основном уходит в ливневки самотеком. На улицах дежурят бригады «Мосводостока». Специалисты оперативно открывают решетки для пропуска дождевой воды, местами применяется откачивающая техника. Горожан призывают не выходить на улицу во время непогоды.

Ранее KP.RU писал, что в Москве перекрывали движение на Дмитровском шоссе. Во время дождя проезжую часть подтопило. В настоящий момент движение на участке восстановлено.