Парк «Зарядье» в Москве закрыли из-за неопознанного устройства

На месте работает кинологическая служба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве временно закрыли парк «Зарядье». Причина этому – обнаружение на территории неопознанного устройства, сообщили на официальном сайте парка вечером в воскресенье, 20 августа.

«Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», - говорится в сообщении.

На месте работает кинологическая служба. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудников и посетителей парка «Зарядье» эвакуировали.

Ранее KP.RU писал, что 17 августа во все столичные торговые центры поступили сообщения о «минировании». Предположительно, их отправили с территории Украины. В некоторых ТЦ провалились проверочные мероприятия, работников и посетителей не эвакуировали. Угрозы не подтвердились, никто не пострадал.