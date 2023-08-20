Вильфанд: похолодание на 10 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

В Москве похолодает до плюс 16-19 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в середине следующей недели прогнозируется похолодание: температура понизится более чем на десять градусов – до плюс 16-19 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Летний эпизод завершается в Москве, на следующей неделе погода уже будет соответствовать тому температурному режиму, который как раз характерен пятой пятидневке августа», - уточнил синоптик.

По его слова, понедельник еще будет держаться на отметке в плюс 22-24 градуса. Однако со среды температура начнет падать – к концу недели столбики термометров будут показывать всего 16-19 градусов тепла.

Вильфанд добавил: такая погода характерна для предосеннего периода. Он отметил, что на будущей неделе погода окажется многолетних значений примерно на один градус.

Ранее KP.RU писал, что в Москве всего за час выпало более 40% месячной нормы осадков. Местами пролилось до 33 мм небесной влаги.