Аэропорты Внуково и Домодедово работают штатно после утренних ограничений

Столичные аэропорты работают в штатном режиме Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили штатную работу после утренних ограничений. Они открыты на прилет и вылет с 08:30, сообщает ТАСС.

«В московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26 до 08:30», - рассказали в пресс-службе авиагавани. В настоящий момент аэропорт работает в привычном режиме.

Кроме того, аэропорт Внуково также возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее KP.RU писал, что в Московской области уничтожили два украинских беспилотника. Первый дрон сбили в Рузском районе Подмосковья, второй – в Истринском районе. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, разрушений нет, никто не пострадал. Из-за инцидентов с БПЛА столичные аэропорты временно были закрыты на прием и вылет самолетов.