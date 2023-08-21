Более 90 рейсов задержали и отметили в аэропортах Москвы утром 21 августа

94 рейса задержаны, один отменен в трех московских аэропортах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 90 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково утром 21 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

По информации на 09:45, в Домодедово не могут улететь пассажиры 21 рейса, еще один самолет отменили. Во Внуково задержали 29 рейсов, отмен нет. Кроме того, в Шереметьево задерживаются 44 вылета, отмен нет. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Ранее KP.RU писал, что утром 21 августа аэропорты Москвы и Подмосковья заявил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, 45 пассажирских и два грузовых рейса перенаправили на запасные аэропорты – в Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. В 08:30 ограничения сняли, аэропорты работают штатно.