Девочка укололась о шприц с неизвестным веществом в каршеринге в Москве

Ребенок укололся о найденный на сиденье шприц Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве девочка наткнулась на шприц с неизвестной жидкостью в автомобиле каршеринга, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Крылатское 18 августа около трех часов дня. Находясь на заднем сидении арендованного авто, ребенок укололся о шприц. Откуда он появился в машине, пока неизвестно.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Полицейские изъяли шприц с неизвестным веществом и направили его на экспертизу.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. В момент инцидента мать мальчика находилась квартире. Организована процессуальная проверка. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.