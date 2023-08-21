Уголовное дело возбудили после смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Группа диггеров пропала во время сильного ливня Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после роковой прогулки по столичным коллекторам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - рассказал собеседник агентства.

Максимальное наказание по данной статье – это лишение свободы сроком до десяти лет. По данным ТАСС, сейчас организатор экскурсии находится на допросе. Детали случившегося выясняются.

Как писал KP.RU, 20 августа группа диггеров пропала во время подземной экскурсии в коллекторе реки Неглинка. На данным момент известно о трех погибших — все они несовершеннолетние. Спасатели продолжают поиски. Предварительно, люди захлебнулись водой, которая залила коллекторы.