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НовостиПроисшествия21 августа 2023 16:54

Мужчина изнасиловал незнакомку в подъезде жилого дома в Москве

Насильника задержали, ему предъявили обвинение
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве мужчина надругался над женщиной

В Москве мужчина надругался над женщиной

Фото: pixabay.com

В Москве 29-летний мужчина надругался над незнакомкой в подъезде жилого дома, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

Инцидент произошел днем в субботу, 20 августа, в многоэтажке на улице Гурьянова. Находясь на седьмом этажа, мужчина набросился на женщину и изнасиловал ее. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшая 32-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы.

Насильника задержали, ему предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве женщина умерла во время секса с незнакомцем в парке. Предварительно, смерть не носит криминальный характер: у дамы остановилось сердце. Оба участника инцидента вели асоциальный образ жизни.