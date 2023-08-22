Овцебык и сычуаньский такин появились на свет в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк

Два малыша парнокопытных родились этим летом в Московском зоопарке. Потомством обзавелись пара сычуаньских такинов и овцебыки. Оба малыша уже подросли и переходят от материнского молока к привычной для взрослых особей растительной пище. Как рассказали на официальном сайте мэра Москвы, оба вида считаются редкими, но только такины занесены в Международную Красную книгу.

Овцебыки сегодня проживают только в Арктике. Они относятся китопарнокопытным, риск исчезновения этого вида вызывает у ученых не самые сильные опасения. Однако в крупных зоопарках мира зоологи работают над созданием резервной популяции. В Московском зоопарке малыши у овцебыков появляются на свет примерно раз в два-три года.

Сейчас юный овцебык весит чуть более 50 килограммов, это мальчик.

Таким же весом обладает и появившийся на свет маленький такин. Это девочка.

В природе сычуаньские такины встречаются в Тибете, Непале и Китае. Они живут высоко в горах.

Недавно в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет три детеныша джейранов.