В шприце, о который укололась девочка в каршеринге в Москве, нашли мефедрон Фото: Олег ЗОЛОТО

В шприце на заднем сиденье каршерингового автомобиля, о который накануне укололась 10-летняя девочка, нашли следы мефедрона. Об этом KP.RU рассказали в ГУ МВД России по Москве.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Правоохранители устанавливают личность того, кто оставил шприц в машине. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в столичную полицию поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. Инцидент произошел в районе Крылатское 18 августа около трех часов дня

Была проведена экспертиза, в шприце обнаружили следы мефедрона.