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НовостиПроисшествия22 августа 2023 7:26

В шприце, о который укололась девочка в каршеринге в Москве, нашли мефедрон

Возбуждено уголовное дело
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Мила ГЕНЬ
В шприце, о который укололась девочка в каршеринге в Москве, нашли мефедрон

В шприце, о который укололась девочка в каршеринге в Москве, нашли мефедрон

Фото: Олег ЗОЛОТО

В шприце на заднем сиденье каршерингового автомобиля, о который накануне укололась 10-летняя девочка, нашли следы мефедрона. Об этом KP.RU рассказали в ГУ МВД России по Москве.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Правоохранители устанавливают личность того, кто оставил шприц в машине. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в столичную полицию поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. Инцидент произошел в районе Крылатское 18 августа около трех часов дня

Была проведена экспертиза, в шприце обнаружили следы мефедрона.