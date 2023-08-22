В Москве задержали грабителя, нападавшего на женщин в Лианозовском парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве полицейские задержали серийного грабителя, орудовавшего в Лианозовском парке. Мужчина подкарауливал гулявших в одиночестве женщин, внезапно толкал их и отбирал сумки либо срывал с шеи цепочки с украшениями. Краденное он продавал случайным людям, рассказали в ГУ МВД России.

Зарегистрировано не менее семи нападений с похожими обстоятельствами. На след подозреваемого полицейские смогли выйти в конце июня, после очередного преступления. Задержанный, который ранее был условно осужден за грабеж, признался, что вернулся к прежнему промыслу. Ущерб от его преступлений превысил 200 тыс. рублей.

Фигуранту избрали мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве неработающий мужчина сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки и продал.