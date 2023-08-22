Парк «Зарядье» временно закрыли из-за неопознанного устройства
Фото: Александр ГЛУЗ
Доступ на территорию парка «Зарядье» вновь временно закрыли. Причиной стала поступившая информация о неопознанном устройстве. Об этом сообщили на сайте парка.
Работников и посетителей в срочном порядке эвакуировали. На месте работают кинологи.
— Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работники и посетители эвакуированы. Работает кинологическая служба, — говорится в сообщении на сайте парка.
Ранее «Зарядье» закрывали из-за неопознанного устройства 20 августа.