Организаторам незаконной экскурсии диггеров в Москве предъявили обвинение Фото: Артем КИЛЬКИН

Следствие предъявило обвинение 31-летнему Никите Дубасу и 35-летнему генеральному директору ООО «Спутник» Александру Киму. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

Вину фигуранты не признали.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Кима и Дубаса меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела.

Напомним, 19 августа группа диггеров отправилась на нелегальную экскурсию в коллектор реки Неглинки. Там их застал сильный ливень, потоком туристов смыло. В течение двух суток находили тела участников группы. В результате поисков обнаружены мертвыми все семь диггеров-туристов и их гид. Под следствием оказались руководители компаний, которые организовывали незаконные экскурсии.