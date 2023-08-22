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НовостиПроисшествия22 августа 2023 10:18

Всех участников экскурсии по подземным коллекторам Москвы обнаружили мертвыми

Четыре тела, найденные последними, отправлены на экспертизу
Мила ГЕНЬ
Всех участников экскурсии по подземным коллекторам Москвы обнаружили мертвыми

Всех участников экскурсии по подземным коллекторам Москвы обнаружили мертвыми

Фото: Олег ЗОЛОТО

Всех восьмерых диггеров, отправившихся в экскурсию по подземным тоннелям Москвы, нашли мертвыми. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по столице. Тела последних четверых человек отправили на экспертизу и опознание.

Последних участников и гида экскурсии по подземной части реки Неглинка обнаружили спасатели 22 августа. Поисковая операция завершена. Теперь погибших предстоит опознать близким.

Напомним, 20 августа в реке нашли мертвыми двух подростков. Быстро выяснилось, что они были участниками группы, которая решила пройти экскурсию по коллектору. В подземельях их застал тропический ливень, большой поток хлынул в тоннель и унес всех диггеров. Позднее нашли тела еще одного подростка и одного взрослого. Известно, что группа состояла из семи участников и гида.

Гендиректоров компаний-агрегаторов, через которые люди находили нелегальные экскурсии, задержали.