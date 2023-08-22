Всех участников экскурсии по подземным коллекторам Москвы обнаружили мертвыми Фото: Олег ЗОЛОТО

Всех восьмерых диггеров, отправившихся в экскурсию по подземным тоннелям Москвы, нашли мертвыми. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по столице. Тела последних четверых человек отправили на экспертизу и опознание.

Последних участников и гида экскурсии по подземной части реки Неглинка обнаружили спасатели 22 августа. Поисковая операция завершена. Теперь погибших предстоит опознать близким.

Напомним, 20 августа в реке нашли мертвыми двух подростков. Быстро выяснилось, что они были участниками группы, которая решила пройти экскурсию по коллектору. В подземельях их застал тропический ливень, большой поток хлынул в тоннель и унес всех диггеров. Позднее нашли тела еще одного подростка и одного взрослого. Известно, что группа состояла из семи участников и гида.

Гендиректоров компаний-агрегаторов, через которые люди находили нелегальные экскурсии, задержали.