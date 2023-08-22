Гендиректора фирмы, организовавшей экскурсию по коллекторам Москвы, задержали
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Гендиректора компании-организатора смертельной экскурсии по подземным коллекторам Москвы Александра Кима задержали. Главу фирмы «Спутник» везут из Санкт-Петербурга в столицу, рассказали KP.RU в Следственном комитете России по городу.
Ранее бизнесмена объявили в розыск.
Речь идет о трагедии, которая произошла в коллекторе реки Неглинка. Из-за сильного тропического ливня его затопило, погибла группа туристов-диггеров. Найдены шесть тел, еще двоих — участника экскурсии и гида — ищут.
Известно, что экскурсии в коллекторе проводили нелегально. Александр Ким — генеральный директор компании-агрегатора, которая «сводит» гидов и клиентов.
Напомним, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.