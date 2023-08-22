Один человек задержан, двое в розыске: Кто стал фигурантом дела о гибели участников экскурсии в коллектор Неглинки

21 августа. Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке были обнаружены тела погибших диггеров. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Следственный комитет выступил с официальным заявлением по ходу расследования уголовного дела о гибели людей во время нелегальной экскурсии в коллекторе. Напомним, вопреки технике безопасности, группа спустилась в подземную реку перед ливнем, который был отмечен в прогнозе погоды. Когда пошла вода, ни гид, ни его «экскурсанты» просто не успели выбраться и захлебнулись. Тела в течение двух дней вылавливают в Москва-реке.

Кратко по сообщению СК:

- Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (это до 10 лет лишения свободы).

- В погибшей группе был гид и еще 7 человек. Всего - 8.

- Официально подтверждена смерть четырех человек.

- Установлены три человека, которые были причастны к организации экскурсии. Один из них уже задержан.

НЕ ОПОЗНАНЫ. НЕ НАЙДЕНЫ

Напомним, вчера вечером стало известно, что в реке нашли тела еще двух предполагаемых участников «прогулки» по Неглинке. До этого были найдены четыре тела. (Два - еще вечером воскресенья, два - в понедельник).

- На момент подготовки сообщения СК еще не было процедуры опознания новых найденных тел, - уточнил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Она назначена на сегодня.

По нашим данным, среди обнаруженных тел пока точно нет 31-летнего гида Константина Филиппова, который по какой-то причине повел группу в ливень, и 47-летнего айтишника Дмитрия Маркушкина, который сопровождал троих несовершеннолетних - свою 15-летнюю дочь, 17-летнего племянника и его девушку.

Дмитрий Маркушкин и его 15-летняя дочь. Фото: соцсети

КОГО ЗАДЕРЖАЛИ? КОГО ИЩУТ?

Как и сообщал ранее сайт KP.RU, после случившегося был задержан диггер Никита Дубас, бизнес-партнер Константина Филиппова. Экскурсии они водили вместе, хотя официально эта «фирма» не была оформлена.

- Планируется, что сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте мужчины, - сообщил источник.

KP.RU стали известны некоторые детали допроса Дубаса. Диггер предположил, что его товарищ действительно мог рискнуть и повести группу в дождь, чтобы не терять деньги. «Туры» на Неглинку продавались через несколько сайтов-агрегаторов полулегальных экстремальных экскурсий. И с хорошей накруткой (через свой сайт Филиппов и Дубас предлагали 3-часовую прогулку за 4 тысячи рублей, а агрегатор - за 9 тысяч). Клиенты уже оплатили деньги. Отмена экскурсии, возвращение денег диггер назвал «сложным процессом».

Как установили следователи, участники погибшей группы в итоге купили «билеты» через два агрегатора. Их генеральные директоры сейчас и объявлены в розыск. По некоторым данным, один из мужчин после трагедии даже мог успеть покинуть Россию.

- Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. -В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города.

Вчера в офисах компаний прошли обыски, изъята документация и компьютеры, в которых может храниться важная для следствия информация.

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