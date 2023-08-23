После продления Троицкой линии метро 450 тысяч москвичей будут жить рядом с новыми станциями

Московское метро продолжает расширяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Московское метро продолжает расширяться. Одной из новых линий станет Троицкая. Ее длина - около 40 километров. Маршрут будет самым протяженным за МКАДом. На нем разместят 17 станций. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона москвичей. При этом около 450 тысяч человек будут проживать рядом с новыми станциями второй очереди Троицкой линии. На участке ее продления запланировано шесть станций - «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». «Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки», - уточнила Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о разных этапах сооружения участка линии от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» - от проектирования до строительства. Благодаря развитию сети метро в Новой Москве улучшится связность всего города в целом. После открытия Троицкой линии жители соседних с ней районов смогут экономить на ежедневных поездках около получаса, подчеркнула Юлиана Княжевская.

Новый маршрут метро также частично разгрузит центральные и южные участки сразу двух линий подземки - Калужско-Рижской и Сокольнической.