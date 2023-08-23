Диетолог Арзамасцев: орехи помогут людям старше 60 лет отказаться от сладкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Орехи необходимы людям старше 60 лет. Они укрепляют нервную систему, улучшают работу сердца, состояние кожи, волос и ногтей, а также помогают отказаться от сладкого. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев Москве 24.

Орехи содержат большое количество магния и витаминов группы B. Эти элементы необходимы для правильной работы нервной системы и сердца.

— В орехах также есть хром, который хорошо снижает тягу к сладкому у пожилых людей с избытком веса и нарушением углеводного обмена, — рассказал Евгений Арзамасцев

Также орехи содержат много кремния и витамина E. Они позитивно влияют на внешний вид.

Полезны все орехи, но для разнообразия их лучше чередовать, подытожил диетолог.

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