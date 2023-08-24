Кратковременный дождь и до +19 градусов ожидаются в Москве 24 августа

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в четверг, 24 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется лишь до плюс 17-19 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, что ниже нормы. В столице будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу в городе сильно похолодает – столбики термометров покажут плюс 7-9 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, обойдется без дождей. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Днем 25 августа в столице будет сухо, но пасмурно. Температура воздуха составит 18-20 градусов тепла. Скорость и направление ветра не изменятся.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве на этой неделе. По его словам, всего за пару дней температура опустится более чем на десять градусов.