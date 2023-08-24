Леус: четверг 24 августа может стать самым холодным днем на этой неделе в Москве

Четверг может стать самым холодным днем этой недели Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве четверг, 24 августа, может стать самым холодным днем этой недели и даже всего августа. Днем в столице прогнозируется до 18 градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«С большой долей вероятности можно сказать, что сегодняшний день будет самым холодным на неделе», - отметил синоптик.

По его словам, погоду в столичном регионе будет формировать тыловая холодная часть циклона. В Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 16-18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет близко к норме – 746 мм ртутного столба.

Леус добавил: в ночь на 24 августа столбики термометров в столице опускались до плюс 13,1 градуса.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди. По данным Гидрометцентра России, москвичей ждет холодная ночь – столбики термометров опустятся до плюс 7-9 градусов.