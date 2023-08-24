Сергунина: В Москве тестируется новый робот-доставщик

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На столичных площадках в рамках грантовой программы пройдет пилотное тестирование инновационных разработок из 16 отраслей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Одна из таких разработок — робот доставщик под названием «AI Колобок».

Он и вправду похож на героя известной сказки - колобка. Это самоходный шар диаметром около 40 сантиметров. Внутри - компьютерное зрение и динамик для общения с человеком. Для движения роботу нужно вращаться на 360 градусов. Его используют, например, для доставки мелких посылок, документов и продуктов. Тестирование проходит в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

На пилотирование этой и других технических новинок Москва с 1 марта одобрила 68 грантов на общую сумму 114 миллионов рублей. Заявки от предприятий, технопарков и других городских учреждений принимаются до декабря включительно. На каждое технологичное решение можно получить до двух миллионов рублей.

«Программа для инноваторов уже показала свою востребованность и эффективность. С момента ее запуска в апреле прошлого года предпринимателям одобрили 168 грантов на общую сумму больше 260 миллионов рублей. Всего при поддержке города на столичных площадках протестируют разработки из 16 отраслей: культуры, информационных технологий, предпринимательства, медицины и других», — рассказала Наталья Сергунина.

Среди новинок, тестируемых на ВДНХ, есть платформа для оценки знаний специалистов автомобильной отрасли.

В системе водоснабжения в Корпорации развития Зеленограда проводятся испытания еще одного изобретения - компактного прибора для очистки воды «Кавитек-Аква». Цифровой наставник «Аватар» помогает гостям одной из городских галерей получать новые навыки.

Помимо этого, в Москве проходят испытания и другие столичные разработки. Среди них - химическая лаборатория в виртуальной реальности, платформа для дистанционных консультаций с врачами и психологами, веб-сервис для автоматизации оценки стоимости жилья и прочие новинки.