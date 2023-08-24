Багреева: Московская агломерация служит примером эффективного роста территории

Фото: Мария Багреева на сессии "Точки роста. Тактики развития городских агломераций" МУФ-2023 / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева назвала московскую агломерацию одним из удачных примеров эффективного роста территории. Этому способствуют концентрация человеческих, финансовых и других видов ресурсов, а также создание новой добавленной стоимости. Ее формирует оптимизация расходов, проекты развития в сфере транспорта и городской среды, благоустройство территорий и трансформация структуры экономики.

«Рост городов – это естественный процесс современного развития, - сказала Багреева на сессии «Точки роста. Тактики развития городских агломераций» в рамках Московского урбанистического форума – 2023. - Население городов растет более чем в четыре раза быстрее, чем в целом общая численность населения в мире».

По ее словам, в 2020 году городские жители во всем мире составляли 56 процентов населения. Прогнозы ООН обещают к 2050 году увеличение этой цифры почти до 70 процентов.

«Но именно города обеспечивают экономический рост, - отметила Багреева. - На них приходится около 80 процентов мирового ВВП, что во многом обеспечивается за счет концентрации необходимых для развития ресурсов. Но одной только концентрации ресурсов для роста недостаточно».

Как пояснила столичный министр, эффективный рост Московской агломерации служит мощным толчком для экономического развития всех ее участников, соседних областей и других регионов страны. В первую очередь речь идет о создании рабочих мест. В столицу на работу приезжает около 1,5 миллиона человек из других регионов России, в том числе порядка 800 тысяч – из Московской области. Свой заработок они тратят в том числе и на малой родине. Благодаря этому создается потребительский спрос в регионах, напомнила Багреева.

Кроме того, по всей стране развиваются производства, которые нацелены на потребление в Московской агломерации. Тем самым, двигается вперёд экономика регионов. Для примера столичный министр привела формирование Москвой спроса на подмосковные продукты питания. Их в Московской области столица закупает около 30 процентов от потребности. Свой экономический потенциал Московская агломерация максимально реализует в том числе благодаря проектам по созданию единой транспортной инфраструктуры. Преимуществ здесь сразу несколько - повышение связанности районов, качества жизни в агломерации и инвестиционной привлекательности территорий.

В сессии также приняли участие министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, аудитор Счетной Палаты Российской Федерации Наталья Трунова, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москва Сергей Костин, профессор географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич, профессор городского дизайна в Каирском университете, экс-губернатор города Гизы (Египет) Халид Эль Адли.