«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за тумана в ночь на 25 августа

В Москве ожидается сильный туман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за сильного тумана в ночь на пятницу, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В столице и по области предупреждение будет действовать с 21:00 24 августа до 09:00 25 августа.

« Период предупреждения с 21 ч. 24 августа до 09 ч. 25 августа. Местами ожидается туман», - говорится в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и некоторых видов их деятельности.

Ранее KP.RU писал, что в Москве четверг 24 августа может стать самым холодным днем этой недели. Днем воздух прогреется до +18 градусов. По данным Гидрометцентра, ночью в столице похолодает до +7-9 градусов.