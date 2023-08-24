Пожилые москвичи продали 11 квартир по указанию телефонных мошенников

Пострадавшим от 63 до 84 лет Фото: Shutterstock

В Москве с начала города телефонные мошенники заставили горожан продать 11 квартир. Ущерб составил более 156 млн рублей, а пострадавшими оказались пожилые люди (от 63 до 84 лет), сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Аферисты действовали по одной и той же схеме: звонили якобы из банка или полиции и предлагали перевести сбережения на «безопасный счет». После этого мошенники сообщали, что преступники пытаются похитить недвижимость потерпевших и уговаривали их срочно продать квартиры. Денежные средства поступали на карты злоумышленников.

В прокуратуре напомнили, что правоохранители и работники банков никогда не просят граждан продавать или закладывать имущество, передавать деньги курьерам или переводить все сбережения на неизвестные счета.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с «заменой домофонов».