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НовостиПроисшествия24 августа 2023 11:05

Пожилые москвичи продали 11 квартир по указанию телефонных мошенников

Сумма материального ущерба превысила 156 млн рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пострадавшим от 63 до 84 лет

Пострадавшим от 63 до 84 лет

Фото: Shutterstock

В Москве с начала города телефонные мошенники заставили горожан продать 11 квартир. Ущерб составил более 156 млн рублей, а пострадавшими оказались пожилые люди (от 63 до 84 лет), сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Аферисты действовали по одной и той же схеме: звонили якобы из банка или полиции и предлагали перевести сбережения на «безопасный счет». После этого мошенники сообщали, что преступники пытаются похитить недвижимость потерпевших и уговаривали их срочно продать квартиры. Денежные средства поступали на карты злоумышленников.

В прокуратуре напомнили, что правоохранители и работники банков никогда не просят граждан продавать или закладывать имущество, передавать деньги курьерам или переводить все сбережения на неизвестные счета.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с «заменой домофонов».