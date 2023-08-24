Тишковец предупредил о радиационном тумане в Москве 25 августа

Москвичей предупредили о тумане с видимостью менее 1 км Фото: Артем КИЛЬКИН

В Московском регионе в пятницу, 25 августа, ожидаются радиационные туманы с видимостью менее 1 км, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Радиационные туманы традиционно любят августовские ночи...», - отметил синоптик в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в ночь на пятницу из-за прихода антициклона дожди прекратятся, ветер утихнет до штиля, а температура воздуха опустится до плюс 8-10 градусов. При это в столичном регионе повысится влажность, Москву и область затянет густой туман. Он рассеется через пару часов после восхода солнца.

Тишковец добавил: радиационный туман возникает над поверхностью земли, остывающей в результате излучения тепла. Во время тумана водителей просят быть внимательными на дорогах.

Ранее KP.RU писал, что четверг может стать самым холодным днем в Москве на этой неделе. Днем воздух прогреется до +18 градусов.