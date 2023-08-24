В Москве мужчину задержали за развращение двух девочек в интернете

В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Москве задержали 31-летнего мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в телеграм-канале столичного СК.
По данным следствия, с июля по декабрь 2022 года мужчина развращал несовершеннолетних через Интернет. Детали уголовного дела не раскрываются. Следователи и сотрудники уголовного розыска поймали злоумышленника. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.
Кроме того, правоохранители проверят мужчину на причастность к аналогичным пресечениям, совершенным на территории РФ. Идет расследование.
Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина изнасиловал незнакомку в подъезде жилого дома. Потерпевшая обратилась в полицию, злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте насильника.