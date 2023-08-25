Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после ночных ограничений

Ночью в столичных аэропортах вводили ограничения Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме после некоторых ночных ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08:00 мск работают штатно», - уточнили в ведомстве.

В аэропорту Внуково рассказали, что ночью 25 августа – с 01:01 до 01:32 – действовали ограничения на прием и выпуск авиалайнеров. Часть самолетов перенаправили в другие авиагавани. Кроме того, в целях безопасности аэропорт Домодедово также вводил ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Теперь аэропорты работают штатно.

Ранее KP.RU писал, что около 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах утром 24 августа. Больше всего задержек было в Домодедово: не могли улететь пассажиры десяти рейсов.