Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 24 августа

В столичных аэропортах задержали и отменили почти 30 рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московских аэропортах – Домодедово , Внуково, Шереметьево – утром в четверг, 24 августа отменили и задержали почти 30 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по информации на 09:30, в аэропорту Внуково задержали на вылет восемь рейсов, еще дваотменили. В Шереметьево не могут улететь пассажиры шести рейсов, отмен нет. В свою очередь, в Домодедово задержали десять рейсов, три отменили. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди и до +19 градусов. В городе будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. По словам синоптика «Фобос» Михаила Леуса, 24 августа станет самым холодным днем на этой неделе.