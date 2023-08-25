Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром 25 августа

Причины задержек не уточняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московских аэропортах Домодедово , Внуково, Шереметьево утром в пятницу, 25 августа отменили и задержали около 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по информации на 09:55, в аэропорту Внуково задержали на вылет 11 рейсов, еще четыре отменили. В Домодедово не могут улететь пассажиры десяти рейсов, девять рейсов отменили. В свою очередь, в Шереметьево задержали четыре рейса, отмен нет. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, отмен и переносов нет. Причины задержек не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что аэропорты Москвы и Подмосковья вернулись к штатной работе после ночных ограничений. Около часа ночи прилет и вылет самолетов в столичных авиагаванях был временно закрыт. Часть воздушных судов перенаправляли в другие аэропорты.