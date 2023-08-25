Полицейские проверят информацию о мужчине с пистолетов в столичном магазине

В Москве мужчина пришел в магазин с оружием. Фото, размещённое в сети Интернет Фото: МВД Медиа

Полиция начала проверку после появления в соцсетях фотографии мужчины с пистолетом. Судя по кадрам, он пришел с оружием в сетевой магазин, сообщили в телеграм-канале «МВД Медиа».

На снимке видно мужчину, который находится в общественном месте и демонстрирует оружие – предположительно, из заднего кармана его брюк виднеется предмет, внешне схожий с короткоствольным огнестрельным пистолетом. Детали случившегося выясняются. Правоохранители устанавливают личность гражданина, его привлекут к законной ответственности.

Ранее KP.RU писал, что в Москве подросток купил пистолет на маркетплейсе и по неосторожности выстрелили в лицо другу. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Сотрудники полиции организовали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.